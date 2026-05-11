Trumps Migrationspolitik trifft Mittelamerika

von LN

US-Migration: Donald Trumps Abschiebungspläne nach Mittelamerika gehen weiter. In Costa Rica sind bereits mindestens drei Flüge mit Abgeschobenen eingetroffen, jeder mit Gruppen von 25 Migranten aus verschiedenen Ländern. Darunter befinden sich Menschen aus anderen mittelamerikanischen, aber auch aus asiatischen, südamerikanischen, afrikanischen und osteuropäischen Ländern.

Zentralamerikanische Regierungen machen sich mitschuldig an der illegalen Offensive der USA gegen vermeintliche Drogenkartelle. Eine Gruppe ecuadorianischer Fischer berichtete, dass sie mit Drohnen bombardiert, anschließend auf ein salvadorianisches Patrouillenboot mitgenommen und nach mehreren weiteren Tagen auf See schließlich nach El Salvador gebracht worden seien, wo sie auf einem Militärstützpunkt verhört wurden. Die Fischer wurden letztendlich nach Ecuador zurückgebracht und dort freigelassen.