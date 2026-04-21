“Una alianza en solidaridad con los pueblos”
Entrevista sobre la campaña “Luz y energía para los hospitales de Cuba”
Tuk Wünsch (Foto: Mora Dreszman) Actualmente, dado el bloqueo estadounidense, existen proble
Tuk Wünsch es miembro del Bloque Latinoamericano Berlín y anteriormente activista del movimiento por la justicia climática en Alemania. Actualmente participa de la campaña “Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser” y de la Alianza “Hände Weg von Lateinamerika, Territorios en Resistencia”.
Instagram: @Haendewegvonlateinamerica
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