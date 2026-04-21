“Una alianza en solidaridad con los pueblos”

Entrevista sobre la campaña “Luz y energía para los hospitales de Cuba”

Desde la aplicación de la llamada doctrina ‘Donroe’ por EE.UU., el ataque a Venezuela y el bloqueo petrolero a Cuba, se han creado nuevas iniciativas de solidaridad en Berlín. En entrevista Tuk Wünsch nos cuenta cómo crece el interés por organizarse desde Alemania para solidarizar con los territorios latinoamericanos en resistencia.

Entrevista de Belén Ramírez

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produziert von einem ehrenamtlichen Kollektiv Digitalabo-Probeangebot 10€ für 3 Monate danach ab 29,50€ im Jahr Jetzt bestellen Tuk Wünsch (Foto: Mora Dreszman) Actualmente, dado el bloqueo estadounidense, existen proble

Tuk Wünsch es miembro del Bloque Latinoamericano Berlín y anteriormente activista del movimiento por la justicia climática en Alemania. Actualmente participa de la campaña “Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser” y de la Alianza “Hände Weg von Lateinamerika, Territorios en Resistencia”. Instagram: @Haendewegvonlateinamerica Instagram: @energiefuerkuba