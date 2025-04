„Unabhängig und nicht neutral“

Interview: Antje Vieth, Martin Schäfer (Übersetzung: Anje Vieth)

Carlos Ernesto Choc ist Journalist, Maya Q’eqchi’ und stammt aus der Stadt El Estor am Izabal-See im Osten Guatemalas. Er war am Projekt Green Blood Mining Secrets beteiligt, eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickelminen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalist*innen-Netzwerkes Forbidden Stories, das seine Recherchen zum Izabal-See trotz Repression zu Ende brachte und veröffentlichte.