„Was wir brauchen ist echte Macht”

Die peruanische Politikerin und mehrfache Präsidentschaftskandidatin Verónika Mendoza vom Movimiento Nuevo Perú war Anfang April in Berlin, um bei der Konferenz „Good Night Far Right, Strategien gegen Rechts” von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mitzuwirken. Im Interview mit den LN sprachen wir mit ihr über die Notwendigkeit von Allianzen, die Wichtigkeit von direkter Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und die Rolle demokratischer Parteien im Kampf gegen Rechts.