„Wenn wir nicht kämpfen, verlieren wir alles“

Interview mit Marli Borges und Diogo Cabral über den Pestizidkrieg der Agrarindustrie in Maranhão

Anlässlich der Vortragsrunde „Der Pestizidkrieg der Agrarindustrie in Maranhão“ am 14. Sep­tem­ber in Berlin sprachen LN mit zwei Mitgliedern der Delegation aus dem brasilianischen Bundes­staat Maranhão. Marli Borges von der Quilombola-Bewegung von Maranhão (Moquibom) und Diogo Cabral vom Netzwerk für Agrarökologie von Maranhão (Rama) berichteten von ihrem Kampf gegen Landraub und Pestizideinsatz, mit denen ein ver­meintlich nachhaltiger Soja-Anbau voran­ge­trieben werden soll. Sie sehen in der Region einen Öko-Genozid, denn zusammen mit der Zerstörung des Ökosystems werden auch Menschen vergiftet und aus ihren Territorien vertrieben. All dies auch mit offizieller deutscher Unterstützung.

Von Martin Metzen & Claudia R. Peterlini (Übersetzung: Martin Metzen)

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Marli Borges ist Quilombola, Vertreterin der Frauengemeinschaft Mulheres Guerreiras da Resistência und Vertreterin der Moquibom, der Quilombola-Bewegung von Maranhão, aus dem Territorium Guerreiro, Parnarama. Ihre Familie und sie selbst werden durch paramilitärische Kräfte wiederholt bedroht.

Diogo Cabral ist Menschenrechtsanwalt beim Netzwerk für Agrarökologie von Maranhão (Rama). Er schrieb an den Gesetzestexten zum Schutz vor Übergriffen der Agrarindustrie auf traditionelle Siedlungsgebiete und Landes­teile mit.

Fotos: Diogo Cabral