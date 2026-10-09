„Wenn wir nicht kämpfen, verlieren wir alles“
Interview mit Marli Borges und Diogo Cabral über den Pestizidkrieg der Agrarindustrie in Maranhão
Diogo Cabral (Foto von Diogo Cabral) Marli Borges (Foto von Diogo Cabral) Dona Marli, wofür
Marli Borges ist Quilombola, Vertreterin der Frauengemeinschaft Mulheres Guerreiras da Resistência und Vertreterin der Moquibom, der Quilombola-Bewegung von Maranhão, aus dem Territorium Guerreiro, Parnarama. Ihre Familie und sie selbst werden durch paramilitärische Kräfte wiederholt bedroht.
Diogo Cabral ist Menschenrechtsanwalt beim Netzwerk für Agrarökologie von Maranhão (Rama). Er schrieb an den Gesetzestexten zum Schutz vor Übergriffen der Agrarindustrie auf traditionelle Siedlungsgebiete und Landesteile mit.
Fotos: Diogo Cabral