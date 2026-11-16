Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Nicaragua | Nummer 630 - Dezember 2026

Werden wir gemeinsam siegen?

Gespräch mit ehemaligen Brigadist*innen aus einem neu erschienenen Buch zur geschichte der Nicaragua-Solidarität

Die Arbeitsbrigaden in Nicaragua waren ein wichtiger Bestandteil der deutschen anti–imperialistischen Bewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der langjährige Nicaragua-Aktivist Klaus Heß reflektiert im Gespräch rückblickend mit drei weiteren Mitgliedern der Nicaragua-Solidarität der 1980er Jahre über ihre Motivationen und Ziele. Dieses Gespräch ist ein Exzerpt aus dem Buch Sandinistische Revolution und internationale Solidarität: Kontinuitäten und Brüche einer fünfzigjährigen Beziehung.

Interview: Klaus Heß
„Die Kinder von Marx grüßen die Kinder von Sandino“ Die erste bundesdeutsche Kaffeebrigade lan

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Hans Batteux war 1983 und 1984 Teilnehmer der ersten Arbeitsbrigade „Todos Juntos Venceremos“ mit Einsatz in der Kaffeeernte in der UPE „La Lima“ nord-östlich von Matagalpa.

Hubertus Süllow ist Tischler von Beruf, hat in der Brigade 1984 in Masaya beim (Wieder-)Aufbau einer Schule mitgeholfen, ab 1991 für 28 Jahre in Estelí/Nicaragua gelebt und gearbeitet. Er ist nach der blutigen Niederschlagung der zivilen Proteste 2018 in Hannover gestrandet.

Dagmar Vogel war von Mai 1986 bis August 1986 in Jacinto Vaca mit einer bundesweiten Brigade, die am 17. Mai von der Contra entführt wurde. Es gelang ihr, während der Entführung zu fliehen.

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