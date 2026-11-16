Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Mexiko | Nummer 630 - Dezember 2026

„Wir sind eine einzige Welt“

Interview mit der Maya Aktivistin Esther Sulu

Der sogenannte Tren Maya und Massentourismus bedrohen zunehmend die Territorien der Maya auf der mexikanischen Yucatán-Halbinsel. Auf einer Europareise will die Aktivistin Esther Sulub auf den Wert des Buen vivir aufmerksam machen und berichtet, wie sie sich in ihrer Stadt Felipe Carrillo Puerto als Kulturvermittlerin einsetzt.

Interview: Annabelle Köchling
Esther Sulub, maya Aktivistin. Foto: Annabelle Köchling Was bedeutet für dich Buen vivir un

Das Lesen des Beitrages ist für einen Monat den Abonnent*innen vorbehalten. Hier anmelden

Möchtest Du weiterlesen?
Teste die LN!

  • kritische Berichterstattung aus und über Lateinamerika
  • eine 100% unabhängige Zeitschrift
  • produziert von einem ehrenamtlichen Kollektiv

Digitalabo-Probeangebot

10€ für 3 Monate

danach ab 29,50€ im Jahr

Jetzt bestellen

Esther Sulub

Ist maya Aktivistin, Kulturvermittlerin und Kunsthandwerkerin aus Felipe Carrillo Puerto in Yucatán, Mexiko. Sie engagiert sich für die Weitergabe traditionellen Wissens, Ernährungssouveränität, den Schutz Indigener Territorien und die Bewahrung ihrer Kultur. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit den Auswirkungen von Megaprojekten wie dem sogenannten Tren Maya auseinander.

Hola!

Wenn Dir gefällt, was du hier liest, dann unterstütze unsere ehrenamtliche Redaktion doch mit einem Abo! Das gibt's schon ab 29,50 Euro im Jahr. Oder lass uns eine Spende da! Egal ob einmalig 5 Euro oder eine monatliche Dauerspende – alles hilft, die LN weiter zu erhalten, Gracias ❤️

Ähnliche Themen

Indigene | Literatur | Mexiko | Nummer 569/570 - November/Dezember 2021

LYRIK AUS LATEINAMERIKA

Ein Gedicht von Pedro Uc Be
Mexiko | Nummer 548 - Februar 2020

GEGENSTIMMEN WERDEN LAUTER

Infrastrukturprojekte wie der Tren Maya stoßen auf wachsende Kritik
Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador versprach nach seinem Amtsantritt Ende 2018 das Ende des Neoliberalismus.
Dossier 20 - Sein oder Schein? | Mexiko | Politik

ECHTE TRANSFORMATION ODER PERSPEKTIVLOSE LINKE?

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ist trotz Kritik von rechts und links beliebt – Annäherung an ein Phänomen

Nicht weniger als die nationale Erneuerung wollte Andrés Manuel López Obrador in Mexiko anstoßen. Nach fast vier Jahren im Amt fällt die Bilanz seiner Regierung gemischt aus. Während es bei der Korruptionsbekämpfung, der Steuer- und Sozialpolitik Fortschritte gibt, zeigt der Blick auf Prestigeprojekte wie den Tren Maya, dass sich am grundlegenden Wirtschaftsmodell nichts geändert hat. …

Newsletter abonnieren