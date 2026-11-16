„Wir sind eine einzige Welt“
Interview mit der Maya Aktivistin Esther Sulu
Esther Sulub, maya Aktivistin. Foto: Annabelle Köchling Was bedeutet für dich Buen vivir un
Esther Sulub
Ist maya Aktivistin, Kulturvermittlerin und Kunsthandwerkerin aus Felipe Carrillo Puerto in Yucatán, Mexiko. Sie engagiert sich für die Weitergabe traditionellen Wissens, Ernährungssouveränität, den Schutz Indigener Territorien und die Bewahrung ihrer Kultur. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit den Auswirkungen von Megaprojekten wie dem sogenannten Tren Maya auseinander.