„Wir sind eine einzige Welt“

Interview mit der Maya Aktivistin Esther Sulu

Der sogenannte Tren Maya und Massentourismus bedrohen zunehmend die Territorien der Maya auf der mexikanischen Yucatán-Halbinsel. Auf einer Europareise will die Aktivistin Esther Sulub auf den Wert des Buen vivir aufmerksam machen und berichtet, wie sie sich in ihrer Stadt Felipe Carrillo Puerto als Kulturvermittlerin einsetzt.

Interview: Annabelle Köchling

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Esther Sulub Ist maya Aktivistin, Kulturvermittlerin und Kunsthandwerkerin aus Felipe Carrillo Puerto in Yucatán, Mexiko. Sie engagiert sich für die Weitergabe traditionellen Wissens, Ernährungssouveränität, den Schutz Indigener Territorien und die Bewahrung ihrer Kultur. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit den Auswirkungen von Megaprojekten wie dem sogenannten Tren Maya auseinander.