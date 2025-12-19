„Wir stehen im Dienst des Kollektivs“

Das kolumbianische Musiker*innenduo hat gerade seine erste Europa-Tour hinter sich. Am 16. November 2025 gaben sie ein Konzert in Berlin. LN haben mit ihnen über Kunst und Musik als politische Projekte und ihre Sicht auf die kommenden Präsidentschaftswahlen im Land gesprochen.

Interview: Trininiska Zanger Montoya

Edson Velandia war in seiner musikalischen Karriere in verschiedenen Bands aktiv und hat das Musikgenre Rasqa geprägt. Adriana Lizcano ist Sängerin, Juristin und Menschenrechtsaktivistin und hat unter Anderem mit der kolumbianischen Wahrheitskommission zusammengearbeitet.

Das Musiker*innenduo und Paar wurde im Wahlkampf 2018 und in der darauffolgenden sozialen Revolte in Kolumbien berühmt. In ihren humorvollen, satirischen Liedtexten kritisieren sie die Gewalt im Land und die ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie erzählen Geschichten über die Lebensrealitäten der gesellschaftlich Ausgeschlossenen, Kleinbauern und -bäuerinnen, Guerillakämpfer*innen und Studierenden und würdigen den sozialen Widerstand. Sie kommen aus Piedecuesta, im Nordosten Kolumbiens, wo sie gemeinschaftliche Projekte mitgestalten. 2021 haben sie die Gemeinschaftsbibliothek La Bellecera mitbegründet und veranstalten jährlich das Festival de la Tigra.