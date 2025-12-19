Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

Aktuell | Kolumbien | Musik | Nummer 619 - Januar 2026

„Wir stehen im Dienst des Kollektivs“

Interview mit Edson Velandia und Adriana Lizcano

Das kolumbianische Musiker*innenduo hat gerade seine erste Europa-Tour hinter sich. Am 16. November 2025 gaben sie ein Konzert in Berlin. LN haben mit ihnen über Kunst und Musik als politische Projekte und ihre Sicht auf die kommenden Präsidentschaftswahlen im Land gesprochen. 

Interview: Trininiska Zanger Montoya

Lies den ganzen Artikel mit Digital-Abo.

Edson Velandia war in seiner musikalischen Karriere in verschiedenen Bands aktiv und hat das Musikgenre Rasqa geprägt. Adriana Lizcano ist Sängerin, Juristin und Menschenrechtsaktivistin und hat unter Anderem mit der kolumbianischen Wahrheitskommission zusammengearbeitet.

Das Musiker*innenduo und Paar wurde im Wahlkampf 2018 und in der darauffolgenden sozialen Revolte in Kolumbien berühmt. In ihren humorvollen, satirischen Liedtexten kritisieren sie die Gewalt im Land und die ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie erzählen Geschichten über die Lebensrealitäten der gesellschaftlich Ausgeschlossenen, Kleinbauern und -bäuerinnen, Guerillakämpfer*innen und Studierenden und würdigen den sozialen Widerstand. Sie kommen aus Piedecuesta, im Nordosten Kolumbiens, wo sie gemeinschaftliche Projekte mitgestalten. 2021 haben sie die Gemeinschaftsbibliothek La Bellecera mitbegründet und veranstalten jährlich das Festival de la Tigra.

Hola!

Wenn Dir gefällt, was du hier liest, dann unterstütze unsere ehrenamtliche Redaktion doch mit einem Abo! Das gibt's schon ab 29,50 Euro im Jahr. Oder lass uns eine Spende da! Egal ob einmalig 5 Euro oder eine monatliche Dauerspende – alles hilft, die LN weiter zu erhalten, Gracias ❤️

Ähnliche Themen

Kolumbien | Nummer 573 - März 2022 | Wahlen

ZEITENWENDE IN KOLUMBIEN?

Kurz vor den Kongresswahlen wirken die Demonstrationen von 2021 in der Politik nach

Am 13. März 2022 finden in Kolumbien Kongresswahlen statt. Weite Teile der Bevölkerung hoffen auf einen politischen Wandel, der die Probleme des Landes angeht. Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Journalismus sind davon überzeugt dass jetzt der beste Zeitpunkt sei, diesen Wandel mitzugestalten.
Kolumbien | Nummer 577/578 - Juli/August 2022 | Wahlen

HER MIT DEM GUTEN LEBEN

Kolumbien wird nun erstmals von links regiert

Mit Gustavo Petro wird Kolumbien zum ersten Mal in der Geschichte des Landes von einem linken Präsidenten regiert. …
Musik | Nummer 613/614 - Juli/August 2025

„Ich rappe nicht nur, sondern kämpfe“

Interview mit dem Mapuche-Rapper Portavoz

In Berlin-Kreuzberg, zwischen Selbst­­verwal­tung und Immobilienkapital, gibt es auch 2025 noch Räume wie den Reset Club. Die Bar bietet eine Verschnaufpause vom alltäglichen Kampf um Menschlichkeit in einem Deutsch­land, in dem es an jeder Ecke nach Konflikt riecht. Hier sang Mitte Juni Portavoz. …

Newsletter abonnieren