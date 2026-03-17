Wo der Staat nicht hinschaut
Lateinamerikanische Frauen in Europa organisieren gegenseitige Unterstützung für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt
“Verbundheit pflegen” Komplizinnen fand Nadia zunächst im Internet (Druck von Bianca @i
Dieser Artikel ist Teil der transnationalen Investigativreportage „Bien Acompañadas – Latinas tejiendo redes contra la violencia en Europa” (Gut begleitet – Lateinamerikanerinnen weben Netze gegen Gewalt in Europa), durchgeführt von einer Gruppe lateinamerikanischer Journalist*innen, die in Europa leben. Diese Untersuchung wurde dank der Finanzierung der Collaborative and Investigative Journalism Initiative von Free Press Unlimited durchgeführt.