Aufgeschoben oder aufgehoben

Das EU-Mercosur-Handelsabkommen steht wieder in den Sternen

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollten bei ihrem Treffen in Berlin das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen für das Gipfeltreffen der südamerikanischen Staaten­gemeinschaft am 7. Dezember zur Unterschrif­tsreife bringen. Auch wenn das vorerst gescheitert ist, ist das Abkommen noch nicht vollends vom Tisch. In der Abschlusserklärung der Mercosur-Staaten wurde die Bereitschaft zum Weiterverhandeln ver­kündet. Dennoch gibt es große Fragezeichen, ob und wann das seit 1999 verhandelte Abkommen zu einem Abschluss kommen wird. Widerstände gibt es dies- und jenseits des Atlantischen Ozeans.