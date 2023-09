OHREN AUF LATEINAMERIKA – DER PODCAST!

Podcast

Ein Gemeinschaftsprojekt von: Lateinamerika Nachrichten, Forschungs- und Dokumentationszentrum Lateinamerika (FDCL) & Nachrichtenpool Lateinamerika (NPLA)

Kohleabbau in Kolumbien: Welche Verantwortung trägt Deutschland?

Kolumbien exportiert derzeit so viel Steinkohle wie noch nie – auch nach Deutschland. Der Abbau beispielsweise durch El Cerrejón in der nordöstlichen Guajira geht mit schweren Umwelt- und Menschenrechtsvergehen einher. Das ist schon lange bekannt, grundlegend geändert hat sich trotzdem nichts. Mit dem Lieferkettengesetz, das am 1. Januar 2023 in der BRD in Kraft getreten ist, sollen in Deutschland tätige Unternehmen für etwaige Vergehen im Rahmen ihrer Lieferkette in die Verantwortung genommen werden. In dieser Folge fragen wir, ob sich damit wirklich etwas für die Menschen in der Kohleregion La Guajira ändert. Dafür haben wir mit Aktivist*innen von vor Ort sowie einer Expertin aus Berlin gesprochen.

Gefängnisse in Ecuador: Gewalt wird zum Alltag

Honduras – Zwischen Hoffnung und Korruption

Der negierte Krieg in Kolumbien – Die Geschichte von Stella Castañeda

