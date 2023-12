Dürre erschließt Profite

Die uruguayische Regierung plant mit dem Bau der Wasseraufbereitungsanlage Arazatí in San José, genannt Proyecto Neptuno, ein Millionen-Dollar-Projekt. Die Anlage soll Salzwasser aus dem Río de la Plata-Becken filtern und reinigen. Das Projekt könnte helfen, eine erneute Trinkwasserknappheit wie im Mai 2023 zu verhindern. Kritiker*innen zweifeln allerdings an der Effizienz sowie an den Planungsdetails.