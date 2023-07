Und wenn sie noch so viele Gefängnisse bauen

Seit Ende März 2022 gilt in El Salvador der Ausnahmezustand. Der autoritär regierende Präsident Nayib Bukele begründet diesen damit, die Bandenkriminalität im Land bekämpfen zu wollen. Fast 70.000 Menschen wurden in den vergangenen Monaten festgenommen und sitzen zumeist ohne Anklage in Haft. Längst richtet sich die Repression nicht mehr nur gegen mutmaßliche Bandenmitglieder, auch Umweltschützer*innen sind betroffen. Im Departamento Cabañas beschuldigt die Staatsanwaltschaft fünf Aktivist*innen einer der wichtigsten Umweltschutzgruppen eines 33 Jahre zurückliegenden angeblichen Verbrechens während des Bürgerkriegs, wobei sich die Anklage auf die zweifelhafte Aussage eines anonymen Hauptbelastungszeugen stützt. Die Verhafteten hatten 2017 mit dazu beigetragen, dass der Bergbau im ganzen Land verboten wurde. Umweltschützer*innen befürchten, dass Präsident Bukele den Bergbau im Land wiederbeleben will. Zu den Verhafteten gehört auch der ehemalige Vorsitzende der Organisation ADES (Asociación de Desarrollo Social y Económico Santa Marta), Antonio Pacheco. Über die Hintergründe und aktuelle Situation der Inhaftierten sprachen die LN mit der Aktivistin Vidalina Morales.