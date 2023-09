LO ÚNICO CONSTANTE EN LA VIDA ES EL CAMBIO

Von @fuega_mami, traducción: Pedro Diaz

¿Quieren saber quién es? Rosa Perreo organiza fiestas en New York (Foto: rosaperreo.com)



“El neoperreo es la intersección entre la era digital y la influencia del reggaetón en los nuevos artistas”, así es como la artista Tomasa del Real define al neoperreo.

Este género se creó en Chile en la década de 2010, en la era del mundo digital. Aunque nació en Chile, en tiempos de internet y globalización, no tiene fronteras geográficas. El neoperreo es la evolución natural del sonido reggae. El ritmo del dembow sigue siendo el mismo y todavía bailable, en su mayoría más electrónico, más alternativo al reggaetón convencional con una gran influencia del deconstructed club – un estilo experimental de música electrónica y de baile caracterizado por un enfoque postmoderno y un tono agresivo o distópico. Tomasa del Real, una de las referencias más conocidas del neoperreo, afirma: “Es un nuevo tipo de sonido reggaetón, lo que no ha cambiado es que está hecho para bailar, así que es una nueva forma de perreo”.

Otra característica del neoperreo es la estética sonora que no teme utilizar el autotune, un recurso estilístico que suele emplearse en el trap o el pop. Es el futurismo natural que no teme revolucionar lo existente. En 2018, la revista colombiana Shock se refiere al neoperreo como “una invitación a aceptar la corporalidad más allá de la identificación del lugar geográfico de origen, de tamaños y colores, como la herramienta fundamental de cualquier ser humano para comunicarse e interactuar con la realidad y con los otros”. Lo que se refleja no sólo en la pista y en la forma de bailar – más rápida y con mayor participación femenina – sino también en los objetivos: Igualdad y romper con la dominación patriarcal del género masculino.

Así que esta vez no son sólo hombres los que hablan de lo que harían con las mujeres, sino que FLINTA (acrónimo alemán que significa mujeres, lesbianas, personas intersexuales, no binarias, trans y agénero, y todas aquellas personas que sufren discriminación patriarcal por su identidad de género) cantan libremente sobre sus deseos sexuales y sus ganas de disfrutar. En este sentido, la intención del neoperreo es romper con el canon típico de feminidad y sentir y expresarse tan libremente como les plazca. Esto también se refleja en su forma de vestir. Los looks que lucen artistas como Tomasa del Real, Ms Nina o Lizz son una mezcla de futurismo, gótico y perreo.

Cada tipo de reggaetón tiene algo que decir. El género surgió en Panamá en los años 80 y reflejaba discursos sociales de la juventud. Trataba de la pobreza, la violencia, la amistad, las drogas, el amor y el sexo. La mayoría de las veces, sin embargo, parece que sólo se trata de fiestas, drogas o sexo, por lo que a menudo se marca al reggaetón como un género superficial. Pero incluso todo esto es político, sobre todo si se cambia de perspectiva. La mayoría de protagonistas del neoperreo son FLINTA. Y más que limitarse a dar una nueva respuesta al reggaetón, el neoperreo quiere demostrar que personas FLINTA también pueden hablar de su placer. El neoperreo hecho por personas FLINTA canta sobre la diversión, el placer y el sexo, en una perspectiva activa intuitivamente conmovedora. Se trata de decidir qué quieren hacer con sus cuerpos y cómo. Pero también se trata de acceso y clase. Una de las razones por las que la gente encuentra al reggaetón y al neoperreo demasiado explícitos es porque no están acostumbrados a ello. Pueden pensar que decir algo así no es apropiado. Y menos siendo mujer. Pero sólo es inusual porque no lo conocen. Donde nació el reggaetón y sigue desarrollándose, la gente no habla en un lenguaje elevado. Refleja a gente marginada en la sociedad latinoamericana, principalmente por su estatus social. Se supone que el reggaetón es fácil de entender. Debe ser sucio y explícito porque refleja de dónde viene.

Así que el neoperreo es el hermano pequeño, rebelde, ruidoso, casi punki y Generación-Z del reggaetón. Su rasgo distintivo es principalmente su sonido futurista y el hecho de que intenta romper con los viejos conceptos de masculinidad. No tiene miedo de sonar feo, casi sin melodía, producido de forma “barata”. No tiene que sonar profesional para ser bueno. “Me gusta el reggaetón que habla de cosas feas, que habla de cosas de las que nadie quiere hablar y parece grosero. Me gusta ese tipo de reggaetón sobre todo porque me parece liberador”, nos dice Tomasa del Real.

Tampoco le tiene que gustar a todo el mundo, tiene que ser divertido. Personalmente, como artista, creo que es importante y bueno que los géneros evolucionen y cambien. Durante años siempre ha habido el mismo debate sobre qué sería mejor: Oldschool o Newschool. Y bueno, no creo que funcione en blanco y negro. Es para disfrutarlo. No para comparar.