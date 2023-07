Petro setzt auf die Straße

Kolumbiens Linksregierung ist in der Defensive und künftig noch stärker auf soziale Bewegungen angewiesen

Am 7. August jährt sich der Amtsantritt der ersten linken Regierung Kolumbiens. Heute sieht sich Präsident Gustavo Petro zunehmenden Angriffen von rechts ausgesetzt. Seine Koalition ist auseinandergebrochen, wichtige Reformvorhaben stocken. Angesichts fehlender Mehrheiten im Parlament setzt die Regierung auf die Unterstützung sozialer Bewegungen. Gleichzeitig machen die Friedensverhandlungen mit der ELN-Guerilla Fortschritte.

Von Frederic Schnatterer

Nationaler Entwicklungsplan vorgestellt Präsident Gustavo Petro auf der Plaza Núñez in Bogotá (Foto: Departamento Naional de Planeación via Flickr , CC BY 2.0)



Lesen Sie den kompletten Beitrag in der Juli/August-Ausgabe (LN 589/590)