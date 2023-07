Die Verfassungskrise verschärft sich

Die Arbeit des Verfassungsrates in Chile ist im vollen Gang, den Ton geben dabei vor allem die Delegierten der ultrarechten Republikanischen Partei an. Auch der Anfang Juni von der sogenannten Expert*innenkommission vorgelegte Entwurf für eine neue Verfassung lässt nichts Gutes erahnen. Kein Wunder, dass viele Chilen*innen vor allem Desinteresse am Verfassungsprozess zeigen – oder aber die neue Verfassung schon jetzt ablehnen.